ظهرت الان.. نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس عبر موقع موقع وزارة التربية والتعليم “نتيجة نت”

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس الموافق 25 يناير، اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد 2024 الترم الأول بنسبة نجاح 75% في جميع المواد الأساسية، وأشار محافظ بورسعيد، في المؤتمر الصحفي، إلى أن نحو 13839 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد، وحضر نحو 13818 طالبا، مع غياب نحو 21، ووصلت نسبة النجاح إلى 75.4%، مقارنة إلى نسبة العام الماضي والتي بلغت 71% العام الماضي، وقد بدأت الإختبارات للشهادة الإعدادي الترم الأول في الفترة بين يوم 17 يناير و 24 يناير لهذا العام، مما يؤكد حرص وزارة التربية والتعليم عن إعلان النتائج بسرعة لطمأنة أهالي الطلاب.

نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد 2024

قد تم اعتماد نظام جديد في اختبارات طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد وذلك على مستوى الجمهورية، وهونظام البابل شيت، حيث يعتمد هذا النظام على أسئلة موضوعية متعددة الاختيارات، يمكن تصحيح مئات الآلاف من أوراقها في يوم واحد فقط، حيث تظهر النتيجة هذا العام في اليوم التالي لانتهاء الامتحانات، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد 2024 من خلال كتابة رقم المقعد بكل سهولة، وتظهر النتيجة كاملة، تضم المجموع الكلي وقائمة الدرجات في جميع المواد.

رابط نتائج الصف الثالث الاعدادي ببورسعيد الترم الأول 2024

قررت محافظة بورسعيد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي ترم أول عبر موقعها الرسمي، ليتمكن أولياء الأمور والطلاب من الاطلاع عليها ابتداء من اليوم، قبل إعلانها بالمدارس مطلع الأسبوع المقبل، الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد الترم الأول متاح من خلالالخطوات التالية: