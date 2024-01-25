عاجل.. قناة الجزائرية الأرضية تعلن بث مباراة منتخب مصر والكونغو فى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

قامت قناة الجزائرية الارضية بالأعلان عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل فيس بوك عن بثها لمباراة مصر والكونغو فى دور ال16 من بطولة كأس أمم افريقيا 2023 مجانا، وقد اعلنت القناة فى وقت لاحق اذاعتها لبعض مبارايات المنتخبات العربية فى دور المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا 2023، وتعتبر قناة الجزائرية الجزائرية من اهم القنوات التى يتابعها الملايين من عشان الرياضة داخل الجزائر، حيث تقوم بنقل العديد من البطولات سواء المحلية او العالمية، ومن خلال هذا المقال سنعرض اليكم بالتفصيل خطوات فك شفرة قناة الجزائرية الأرضبة وطريقة تثبيت التردد على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 على النايل سات

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

طريقة تثبيت تردد قناة الجزائرية الارضية على الجهاز الخاص بك

قم بالدخول الى اعدادات الجهاز من خلال الريموت الخاص به.

اختر كلمة تركيب ثم اختار تركيب يدوى.

اضغط على زر اضافة تردد من خلال الريموت الخاص بك وغالبا سيكون الزر بالون الاحمر.

ادخل بيانات القناة بالتفصيل “القمر الصناعى والتردد والاستقطاب ومعامل تصحصح الخطأ ومعدل الترميز”.

اضغط على كلمة بحث لتثبيت القناة.

بعد انتهاء البحث تأكد من وجود قناة الجزائرية الارضية ضمن القائمة.

اضغط على كلمة “حفظ”.

ستجد بعدها ان القناة موجودة ضمن قائمة القنوات الخاصة بك.

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية