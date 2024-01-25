ازاي تجيب نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد اليوم السابع | نتيجة نت بورسعيد الترم الاول 2024

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد، حيث أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اعتماد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية وبنسبة نجاح قد وصلت الى 75.4%، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انتهاء أعمال الامتحانات وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وقيادات محافظة بورسعيد التعليمية برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التعليم بالمحافظة، وعلى الألفي، نقيب معلمي بورسعيد، ولكافة التفاصيل حول الموضوع تابعوا السطور القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

تم الاعلان رسمياً عن ظهور نتائج الاعدادية في محافظة بورسعيد وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 13 ألفًا و785 طالبًا موزعين على 69 لجنة عامة، بواقع 7434 طالبًا و6351 طالبة، ولقد أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس الجهود المبذولة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وحرصها على توفير أفضل سبل الراحة والدعم للطلاب، وتقديم كافة التفاصيل حول نتائج الشهادة الاعداديه.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

لقد بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي في البحث عن موعد ظهور النتيجة بعد الانتهاء من الامتحانات على الفور، وذلك عن طريق تصفح مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل وكل الاخبار المتداولة بشأن هذا الامر، ويأتي هذا الاهتمام الكبير من الطلاب بنتيجة الشهادة الإعدادية لأهميتها البالغة في تحديد مصيرهم التعليمي فى المرحلة التالية، حيث تحدد النتيجة إمكانية انتقالهم إلى الصف الأول الثانوي العام أو الصف الأول الثانوي الفني وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 يجب القيام اتباع الخطوات التالية: