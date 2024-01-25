“خش شوف نتيجة عيالك بسرعة”.. رسميا ظهرت الان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 اعرفها فورا!!

أعلنت مديريات التعليم في مختلف المحافظات أنه قد اعتماد النتيجة التي تتعلق بالطلاب في الصف الرابع من التعليم الإبتدائي، وذلك تمهيدًا للإعلان عنها في المدارس أو من خلال البوابة الرقمية التي تقوم بتقديم الخدمات الخاصة بالتعليم الأساسي، وقد تم تحديد موعد الإعلان عن النتائج حيث ينشغل به الكثير من أولياء الأمور من أجل معرفة مستوى تحصيل أبنائهم الدراسي خلال الترم الأول.

نتيجة الترم الأول للصف الرابع من المرحلة الإبتدائية

تم الإعلان عن أن أولياء الأمور والطلاب في الصف الرابع من التعليم الإبتدائي، سوف يتمكنوا من الحصول على النتيجة التي حصل عليها الطلاب خلال امتحانات الترم الأول بأكثر من طريقة، إما من خلال الذهاب إلى المدرسة المقيد بها الطالب أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية التي أنشأتها وزارة التربية من أجل تقديم الخدمات الإلكترونية لجميع الطلاب في التعليم الإبتدائي، أو من خلال الموقع الذي يتبع مديرية التعليم في المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

استخراج نتائج الطلاب من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الأساسي

يستطيع ولي الأمر الحصول على نتيجة ابنه المقيد في الصف الرابع الإبتدائي إلكترونيًا، وذلك من خلال القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة التي يتم اتباعها بعد الدخول إلى المنصة الإلكترونية للتعليم الأساسي، ويتم استخراج النتائج عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الأساسي وفقًا للآتي: