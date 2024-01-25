لعشاق الساحرة المستديرة .. أحدث تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 الناقلة لمباريات أمم أفريقيا "مجانية وجودة عالية"

لقد اتخذت قناة الجزيرة الأرضية شهرة كبيرة منذ عدة أعوام وليس اليوم بسبب البطولات المختلفة التي يتم عرضها على هذه القناة، ومؤخرا نجد أن قناة الجزائرية الأرضية قد أعلنت أنها سوف تقوم ببث بعض مباريات كأس الأمم الإفريقية على شاشتها، وتنتهي المباريات التي سوف يتم عرضها عليها في تاريخ 11 فبراير للعام الحالي 2024، بناء عليه نجد أن هناك مئات الآلاف من مشجعي كرة القدم، يبحثون عن تردد قناة الجزائرية الأرضية الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة لمتابعة المباريات وهنا في موقعكم المفضل البديل نذكره لكم تابعونا للتفاصيل.

تردد القناة الجزائرية الأرضية

نجد أن قناة الجزائرية الأرضية قد تم افتتاحها لأول مرة منذ 15 عام وقد نجحت هذه القناة بشكل كبير خلال المشوار الرياضي الخاص بها، لأنها دائما ما تقوم بنقل كل ما هو جديد من بطولات مباريات كرة القدم، لذلك اكتسبت شهرة كبيرة وعادة ما يتم وضعها وسط أفضل القنوات الرياضية وإليكم أجدد الترددات على الأقمار الصناعية المختلفة:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11680.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

القمر الصناعي : استرا.

التردد: 12577.

معامل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة : SD.

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد: 12577.

معامل الترميز : 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD.

معدل تصحيح : ¾.

طريقة ضبط قناة الجزائرية الأرضية عبر الرسيفر

حتى نقوم بالعمل على ضبط قناة الجزائرية الأرضية على جهاز الاستقبال الخاص كأس الأمم الأفريقية كالتالي: