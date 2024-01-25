“مبرووووك النجاح”.. نتيجة 3 اعدادي محافظة بورسعيد بالاسم 2024 الترم الاول عبر موقع نتيجة نت بعد اعتمادها

نتيجة 3 اعدادي محافظة بورسعيد بالاسم 2024، شهدت اللحظات الماضية اعتماد نتيجة 3 اعدادي محافظة بورسعيد بالاسم 2024 من قبل السيد المحافظة في مفاجئ غير متوقعة، حيث تم اعتماد نتيجة 3 اعدادي محافظة بورسعيد 2024 الترم الاول بنسبة 75.4% وهي نسبة نجاح مقبولة ومرضية، واليكم نقدم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 عبر موقع نتيجة نت الرسمي بالخطوات، فتابعونا.

نتيجة 3 اعدادي محافظة بورسعيد بالاسم 2024

مؤخرا تم الاعلان عن نتيجة 3 اعدادي محافظة بورسعيد بالاسم 2024 من قبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، وقد قد الغضبان خالص تهانيه للطلبة الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق خلال مسيرتهم الدراسية، مؤكدا على ضرورة عدم الاعتماد على الدروس الخصوصية، وتحصيل المذاكرة من الكتاب المدرسي، والحضور اليومى للمدرسة أمور هامة وضرورية لتفوق الطالب، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي محافظة بورسعيد الترم الاول 2024:

قم بالدخول إلى موقع نتيجة نت.

قم بالدخول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية.

اختر نتيجة 3 اعدادي محافظة بورسعيد 2024.

حدد الترم الاول.

الآن قم بادخال اسم الطالب بشكل رباعي، أو رقم جلوسه بشكل صحيح من اليسار إلى اليمين.

الآن اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

خلال لحظات ستظهر لك النتيجة بالدرجات التفصيلية في كل المواد، وكذلك مجموعك الكلي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024

كما سيتم توفير نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 الترم الاول عبر موقع المديرية التعليمية الرسمي على شبكة الانترنت، وبداية من صباح الغد ستكون النتيجة متاحة في كل المدارس ليتمكن كل طالب من الحصول على بيان معتمد بالدرجات، ويمكنك من خلال خدمة التعليقات الموجودة ادناه كتابة بياناتك لنجلب لك النتيجة والمجموع.