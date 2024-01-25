هنرجع لشاي المقاطعة.. زيادة 30 جنيها في شاي العروسة مرة واحدة

زادت أسعار شاي العروسة بنحو 30 جنيهًا في الكيلو الواحد، بداية من يوم 24 يناير 2024، ليُسجل السعر للكيلو الواحد نحو 225 جنيهًا، مقابل 15 جنيهًا، وفقًا لأم كشفت عنه الشركة، إضافة إلى أخر تصريحات حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة اسكندرية التجارية، حتى أن هذا الإرتفاع جاء عقب زيادة الطلب على شراء الشاي، الذي يعد بديلاً عن شاي ليبتون التابع للمقاطعة.

ارتفاع أسعار الشاي 30جنيها

وأكد “المنوفي”، أن الأسواق المحلية كان من المتوقع بأن شركات الشاي ستقوم بإعلان زيادات جديدة في أسعار عبواتها بنسبة وصلت لـ 20%، وفقًا لمصدر مسؤولة في الغرف التجارية، موضحًا بأن في الوقت الحالي قاموا التجار بتخزين سلعة الشاي في سبيل انتظار ارتفاع سعرها الرسمي، من أجل تحقيق مكاسب طائلة، فضلاً عن هذه الأسعار تُؤثر بشكل كبير في الأسواق المحلية وعلى جميع المواطنين.

سبب ارتفاع سعر الشاي

وأشار حازم المنوفي، إلى أن الأسعار الجديدة والخاصة بالزيادة كان من المفترض إعلانها في أسرع وقت، حيث إنه في حالة إذا تم معرفة الأسعار الجديدة مسبقًا تختفي السلعة من الأسواق والمحلات بسبب سلوكيات بعض التجار التي لا تفكر إلا في سوى تحقيق أعلى مكاسب الربح على حسب السوق المحلية، مما يُشير ذلك إلى ضرورة الإعلان عن قائمة الأسعار الجديدة بشكل سريع.