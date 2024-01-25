كشوف pdf.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، من المقرر أن يتم الاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الاسابيع القادمة ليتم البدء في صرف الراتب للمستحقين ممن انطبقت عليهم الشروط، حيث يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى دعم الاسر محدودة الدخل وتوفير حياة كريمة لهم، واليكم طريقة تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل العراقية، فتابعونا.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ومن المقرر أن تضم كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 أكثر من 200 ألف شخص وفقا لما صرحت به وزارة العمل العراقية خلال الفترة الماضية، ومن المعروف أن قيمة الراتب يتحدد وفقا لأفراد الأسرة، وينتظر الالاف صرف الدعم على أحر من الجمر نظرا لارتفاع اسعار السلع الاساسية وتدهور الظروف الاقتصادية في العراق مؤخرا، ولكن يشترطأن يتوافر بالمشمولين كافة الشروط التي وضعتها الوزارة في وقتا سابق، واليكم طريقة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الرسمية، فقط اتبع ما يلي:

اولا ادخل إلى موقع منصة مظلتي.

ثم بعد ذلك اختر من القائمة الرئيسية خيار الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024.

الآن حدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

من القائمة اختر اسم المحافظة التابع لها.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة والخاصة بك.

اضغط على كلمة تحميل كشوف المشمولين.

في أقل من دقيقة سيتم تحميل الكشوف على جهازك.

الآن ابدء في فتح الكشوف والبحث عن اسمك.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 pdf

حتى الآن لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موعد رسمي للكشف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 وفقا لتلك الشروط: