“فرحة هستيرية لأصحاب المعاشات”.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات+ طريقة معرفة زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات!!

بعد قرارات الزيادة المعاشية التي أصدرتها الحكومة لكافة أصحاب المعاشات المختلفة سواء التقاعدية، والتأمينية والاستثنائية أو حتى لأصحاب معاشات تكافل وكرامة، أصبح طريقة الاستعلام عن طريقة الزيادة المعاشية الجديدة 2024 هى الأكثر بحثاً الآن، وفى هذا المقال نتولى شرح كيفية الاستعلام عن قيمة الزيادة المعاشية لأصحاب المعاشات، وذلك من خلال الرقم القومى فقط لذلك تابعونا لمعرفة المزيد.

زيادة المعاشات الجديدة 2024

أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً عن زيادة جديدة في قيمة المعاشات وذلك بناءً على تعليمات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة،وذلك تخفيفا على المواطن المصري من غلو المعيشة الحالى، حيث سيتم زيادة علاوة المعيشة إلى 600 جنيه، بدلاً عن 300 ، وأيضاً سيتم زيادة أصحاب المعاشات بنسبة تصل إلى 15% من قيمة المعاش، ذلك بداية من عام 2024 في شهر يناير، حيث سيبدأ صرفها من أول يناير لحد 6 يناير في كافة فروع منافذ البريد، وأيضاً كافة فروع بنك ناصر الاجتماعى.

طريقة وخطوات الاستعلام عن المعاشات 2024

يتساءل العديد حول معرفة طريقة الزيادة المعاشية 2024 ، ولذلك طرحت الحكومة المصرية موقع هيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لمعرفة الزيادة المعاشية لدخول والتسجيل به بالرقم القومي فقط، ويتم ذلك عن طريق: