بالـ 100 ألف مرة واحدة.. المالية العراقية تُعلن زيادة رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية في العراق، عن أنه تم تطبيق زيادة جديدة في جميع رواتب المتقاعدين بلغت قيمتها 100 الف دينار عراقي، وذلك لجميع من يتقاضون رواتب أقل من مليون دينار عراقي، وتم تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر نوفمبر 2023، إضافة إلى زيادة رواتب المهندسين نحو 150 ألف دينار ليصل رواتبهم كحد أدنى إلى 500 ألف دينار عراقي، وجاء بالتعاون مع مجلس الوزراء والجهات المعنية في دولة العراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

أكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة يكون يوم 1 من كل شهر ميلادي في حالة إذا لم يُصادف إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، فضلاً عن أن ذلك من المتوقع أن يكون يوم 1-2-2024، حيث إن ذلك تشمل جميع المتقاعدين دون المليون دينار عراقي، ليحصل من يتقاضي الـ 400 ألف سيتقاضى الـ 500 ألف دينار عراقي، وتتم الزيادة وفقًا لراتب كل متقاعد.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

جاءت أهم خطوات الإستعلام رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-