اتفرج اليوم “Saudi Arabia vs Thailand” تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا 2024 اضبط ترددات مباراة الاخضر السعودي

بعد تاهل المنتخب السعودي إلى دور الـ16 في بطولة كاس اسيا، ينتظر منتخب السعودية مباراة هامة جديدة، تترقب جماهير كرة القدم السعودية بحثا عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند اليوم، تعتبر هذه المواجهة واحدة من ابرز المباريات في الجولة الاخيرة من دور المجموعات، حيث يسعى المنتخب السعودي، لتاكيد صدارته عندما يلتقي منتخب تايلاند على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، يحتل المنتخب السعودي المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة السادسة في كاس اسيا 2024.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية اليوم ضد تايلند

تثير مباراة السعودية ضد تايلاند في كاس اسيا 2024، اهتمام العديد من محبي كرة القدم، ستقام هذه المباراة اليوم الخميس 25 يناير 2024، حيث سيلعب المنتخب السعودي في الجولة الثالثة للبطولة ضد منتخب تايلاند، ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومتابعة مباراة السعودية وتايلاند في الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات بكاس اسيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند اليوم في كاس اسيا

ستتم بث مباراة السعودية وتايلاند في الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات بكاس اسيا على عدة قنوات، منها قنوات بي إن سبورت ستكون الناقلة الحصرية للبطولة، بالاضافة إلى قناة beIN Asian cup 1 وقناة الكاس إكسترا، وقناة SSC السعودية، والرياضية العراقية وقناة ابوظبي اسيا.