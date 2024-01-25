البياض الكوري في خطوتين.. قناع النشا والخل لتفتيح صاروخي للبشرة “بشرتك هتبقى فلتر”

البشرة بطبيعة الحال تعاني من بعض المشاكل التي تؤثر عليها ويمكن أن تؤدي إلى تكون التصبغات والاسمرار في بعض الأماكن الموجودة في الوجه، ومع هذا نجد أن حلم كل امرأة أن تحصل على بشرة جميلة خالية من أي مشاكل لذلك نجدها تقوم بتجربة كل الوصفات الطبيعية أو حتى المستحضرات الطبية التي تساهم في تبييض البشرة، لأن في نهاية الأمر الحصول على بشرة جميلة يجعل المرأة تشعر بجمالها ويزداد الثقة لديها، لذلك بدلا من أن نقوم بصرف الكثير من الأموال في شراء كريمات للبشرة سوف نذكر لكم وصفة ممتازة من الخل والنشا للتفتيح تابعونا.

قناع الخل والنشا لتفتيح البشرة

استخدام النشا في جميع وصفات البشرة دون أي استثناء يعطي نتائج رهيبة خاصة في الجزء الذي يتعلق بتفتيح البشرة، فهو من أفضل العناصر الطبيعية التي يمكن أن تساهم في التبييض السريع في غضون دقائق والخل عندما يتم إضافته إلى النشا تزداد فاعلية الوصفة واليكم المكونات:

مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

عدد ٣ ملاعق من الخل.

عدد ٣ ملاعق صغيرة من النشا.

مقدار ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

نحن الآن قمنا بتجميع مكونات الوصفة وفي هذه الفقرة نتعرف معا على طريقة التحضير والاستخدام على البشرة: