اخر تحديث تردد قناة ميكي الجديد 2024 أقوى إشارة على نايل وعرب سات بجودة عالية

تردد قناة ميكي الجديد 2024 يزداد البحث عليه، حيث تعتبر هذه القناة من أشهر القنوات المصرية المخصصة للأطفال والتي استطاعت أن تحفر اسما من ذهب لها بين العديد من القنوات الأخرى، ويتم البث من مدينة الإنتاج الإعلامي وبالتحديد في السادس من أكتوبر، فهي تقدم من 5 سنوات محتوى ممتع ومسلية للأطفال ،فقد تم تأسيسها في عام 2019 ، وأكثر ما يميزها أنها تناسب كافة المراحل العمرية المختلفة.

تردد قناة ميكي الجديد 2024

تردد قناة ميكي الجديد 2024 تزايدت عنها البحث مؤخرا لحب الأطفال في متابعتها خلال يومهم حيث استطاعت القناة التوسيع من القاعدة الجماهيرية لها في فترة قصيرة، علما بأن القناة يمكن ضبطها على قمر النايل سات والعرب سات عقب تنزيل الترددات التالية:

تردد قناة ميكي علي النايل سات

الاستقطاب: رأسي.

التردد: يكون 11526.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ميكي علي قمر عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز:27500.

التردد: 11257.

مميزات قناة ميكي 2024

يتم البحث عن تردد قناة ميكي الجديد 2024 بسبب تميزها بالكثير من الأشياء التي جعلتها من أفضل القنوات منها: