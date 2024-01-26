Link لينك وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 التعليم الاساسي

لينك نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الاساسي من أكثر الموضوعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تزداد رغبة الطلاب وأولياء أمورهم في الاطلاع على نتائجهم وقد صرحت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم بالإعلان الرسمي عن ظهور نتائج في جميع محافظات جمهورية مصر العربيه خلال أيام قليلة جدًا، وبمجرد انتهاء اعمال التصحيح ونعرض المزيد من التفاصيل السطور التالية.

لينك نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي 2024

يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024 بعد أن تنتهي اعمال التصحيح والتدقيق في جميع اللجان، وعندها سيتمكن الطالب وولي أمره معرفة النتائج عن طريق البحث بالاسم او رقم الجلوس من خلال المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ونعرض الرابط والخطوات فيما يلي:

قم بزيارة موقع بوابة التعليم الأساسي .

أو اللجوء إلى موقع نتيجة نت.

ثم أنقر على أيقونة نتيجة رابعة أو خامسة أو الصف السادس الابتدائي.

اختر الفصل الأول.

دون بيانات الطالب المطلوبة مثل رقم الجلوس والاسم.

ثم اختر المدرسة التابع لها.

واخيرًا اضغط على زر عرض النتائج.

انتظر ثواني قليلة وستفتح صفحة جديدة بها النتيجة بالتفصيل في جميع المواد الدراسية.

وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

سيتم الاعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بوابة التعليم الاساسي عن طريق الألوان التي تشير إلى نسبة النجاح في اختبارات المواد التعليمية، ودلالة هذه الألوان كما يلي:

اللون الازرق يشير الى حصول الطالب على نسبة تتراوح من 85% الى 100% في امتحان هذه المادة.

أما اللون الاخضر فانه يعني حصول الطالب على نسبة تتراوح منها 65% الى 85%.

واللون الأصفر يعني أن الطالب مستواه ضعيف نسبيًا ويحتاج إلى مزيد من الاهتمام حيث يشير هذا اللون على حصوله على نسبة نجاح تتراوح من 50% الى 65% بحد أقصى.

واللون الأحمر يشير إلى أقل الدرجات حيث تعني حصول الطالب على نسبة تتراوح من 1% الى 50% وهذا يشير الى ضرورة الاهتمام بالتحصيل الدراسي لدى هذا الطالب.

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم

إن الشهادة الابتدائية من ضمن المراحل التي يتم البحث عنها بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وخاصة بعدما أعلنت محافظة القاهرة عن بدء ظهور النتائج مساء يوم أمس الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري، حيث تقوم كل مدرسة برفع الدرجات الخاصة بها عبر بوابة التعليم الاساسي بشكل الكتروني لجميع الطلاب.