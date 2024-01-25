لينك www.moe.gov.eg نتيجة الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي بالاسم 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية كل المحافظات

لينك نتيجة الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي بالاسم عبر موقع بوابة التعليم الاساسي ونتيجة نت، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عنها بشكل رسمي، من خلال رفع النتائج على موقع بوابة التعليم الاساسي حتى يصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عنها بكل سهولة وبشكل مجاني، ونعرض المزيد من التفاصيل فيما يلي.

لينك نتيجة الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي بالاسم

الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي بالرقم القومي، حيث تم الانتهاء من أداء هذه الامتحانات منذ مدة، وينتظر الطلاب اعلان المديريات التعليمية التابعين لها عن رفع النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حتى يتمكنوا من الاستعلام عن نتائجهم على مستوى جميع المحافظات بالجمهورية، وقد أكدت الوزارة أن عملية التصحيح بدأت متزامنة مع أداء الامتحانات، حيث بمجرد انتهاء امتحان من أي مادة كان يقوم المعلمين المتخصصين بالبدء في الحال في تصحيح المادة وتجميع الدرجات، وكانت تسير هذه العملية بكل عدالة وشفافيه، وقد انتهى الطلاب من أداء امتحاناتهم في يوم 17 يناير الحالي في كل محافظات الجمهورية ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال وقت قريب جدًا، وسيتم رفعها إلكترونيًا حتى يستعلم عنها الطلاب بسهولة وبشكل مجاني.

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يستطيع كل طالب الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال الموقع الرسمي والمجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والالتزام بالخطوات التالية: