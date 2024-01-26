“ترم اول” بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم من وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 من بوابة التعليم الاساسي وموقع نتيجة نت تصدرت محركات البحث خلال الفترة الماضية في كافة محافظات الجمهورية، لذلك أعلنت الوزارة بأنها تقوم بإعداد قائمة بأسماء الطلاب ودرجاتهم استعدادًا للإعلان عنها بشكل إلكتروني عبر الموقع الذي أعلنت عنها من قبل.

بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 بدأ البحث عنها منذ انتهاء جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي الامتحانات ، حيث من الجدير بالذكر أن أمس الموافق 24 من شهر يناير كان آخر الأيام، وبالتزامن مع ذلك بدأت إجازة منتصف العام للطلاب، وفي إطار حديثنا عن النتيجة فإن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن كل محافظة ستقوم بالإعلان عن النتيجة على حدة، وذلك طبقًا لكل مديرية تعليمية تابع لها كل طالب، وأضافت الوزارة أنها لم تحدد إلى الآن وقت لبدء إعلان النتيجة، ولكن أكدت أن فور انتهاء تصحيح أوراق الطلاب سيتم الإعلان عنها، بالإضافة إلى ذلك فإن وزارة التربية والتعليم طالبت من الطلاب وأولياء أمورهم الهدوء حتى يتم الإعلان عن النتيجة، وأن يتم متابعة الإدارة التعليمية التابع لها كل طالب حتى يعرف موعد ظهور النتيجة، كما طالبت عدم تصديق الأخبار الزائفة من بعض المواقع.

نتيجة ثالثة اعدادي برقم الجلوس والاسم

مديرية التربية والتعليم تتيح الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 بكل سهولة من خلال السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي .

أو توجه إلى موقع نتيجة نت.

إدراج رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

حدد المرحلة التعليمية التي تريد أن تستعلم عنها.

انقر على أيقونة “الفصل الدراسي الأول”.

إدخال باقي البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على أيقونة “الاستعلام”.

في حالة إعلان الوزارة عن النتيجة يمكن الإطلاع على درجاتك بالتفصيل.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالرقم القومي

استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة التابع لها، حيث أن مواقع مديريات التعليم تعمل على نشر درجات الحرارة الطلاب فور اعتماد المحافظ لها بشكل رسمي، حيث يتم الإعلان عن نسب نجاح الطلاب من البنين والبنات وذلك بالنسبة لجميع المدارس الحكومية والخاصة والتجريية.