الان تنزيل تردد قناة mbc 3 الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة برامج الأطفال المميزة

تردد قناة mbc 3 الجديد 2024 يتزايد البحث عنها خلال الفترة الأخيرة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، وتعد هذه القناة واحدة من أشهر القنوات التي تقدم محتوى للأطفال والتي يشعقها عدد كبير من الأطفال في مختلف أنحاء العالم العربي في الفترة الأخيرة.

تردد قناة mbc 3 الجديد 2024

تردد قناة mbc 3 الجديد 2024 أصبح متاح الآن على أكثر من قمر صناعي، علاوة على ذلك فإن هذه القناة يوجد منها أكثر من قناة منها ما تقدم برامج، وأخرى أفلام، ومسلسلات وغيرهم الكثير، وذلك بهدف تلبية كافة رغبات المشاهدين، وهذه هي ترددها:

قناة MBC 3 على النايل سات

في إطار حرص القناة على تقديم كل ما هو جديد إلى المواطنين فإنها قامت بإطلاق تردد جديد لها على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

قناة MBC 3 على عربسات

أصبح الآن يمكنك استقبال التردد الجديد للقناة على عرب سات كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد : 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد mbc3 hd

عند تحميل تردد قناة mbc 3 الجديد 2024 بإمكان ابنك مشاهدة باقة من أروع البرامج الكرتونية ومجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات التي يعتبر أبرزها التالي:

برامج قناة أم بي سي 3

تهتم القناة بعرض باقة متنوعة من البرامج التعليمية والتي تفيد الأطفال، وهي كما يلي:

برنامج قولوللي ليش.

برنامج تليسكوب.

فكرها صح؟.

برنامج فين حنروح.

برنامج ايش طابخين يا دانية.

برنامج فوازير رمضان.

هل تعلم.

المسلسلات الكرتونية على قناة أم بي سي 3

من أهم المسلسلات الترفيهية التي تعرضها القناة التالي: