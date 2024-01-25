لينك نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي بالرقم القومي 2024 هل نتيجة اولى وتانية ثانوي درجات ام تقديرات

استعلم عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الاول 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات، حيث أن البحث في ارتفاع مستمر وأكثر من أي وقت مضى، كما توجد عدة تساؤلات من الطلاب وأولياء الأمور حول النتيجة هل ستكون في شكل درجات أو تقديرات، وبالفعل أجابت الوزارة على هذا السؤال بشكل رسمي عبر المنصات الرسمية التابعة لها .

لينك نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي بالرقم القومي 2024

هناك بعض الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس بعدما يتم الإعلان عن ظهورها بشكل رسمي، وهذه الخطوات كما هي متمثلة على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني .

. أو رابط نتيجة نت.

الدخول إلى قسم”نتيجة الطلاب”.

تحديد الفصل وذلك من خلال اختيار الفصل الدراسي الأول.

قم باختيار الصف الأول الثانوي.

إدخال رقم جلوسك بشكل دقيق في الحقل المحدد.

انقر على أيقونة”الاستعلام”.

ستظهر النتيجة على الشاشة في حالة تم الإعلان عن ظهورها رسميًا.

هل نتيجة الصف الاول الثانوي درجات ام تقديرات 2024

نتيجة الصف الثاني الثانوي بالاسم فقط أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني بأنها ستكون على هيئة تقديرات وليس درجات، بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة قامت بتحديد نسب مئوية لكل تقدير سنتعرف عليها بالتفصيل في التسلسل الآتي: