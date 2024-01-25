الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول “بالاسم ورقم الجلوس” لبعض المحافظات عبر natiga4dk.net

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول ، والتي ظهرت بالفعل في صباح اليوم في بعض المحافظات المصرية وهى محافظة بورسعيد وبالتالي تقوم باقية المحافظات المصرية الآن في انتهاء عمليات التصحيح الخاص بطلابها الذين انهوا اختبارهم في الأيام الماضية ، وانتهت جميع المحافظات المصرية من أداء اختبارات الصف الثالث الاعدادى بالكامل، وبتم حاليا جرد النتائج لتكون متاحة على موقع نتيجة نت أو موقع الرسمى الخاص بكل إدارة تعليمية.

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول

ظهرت في صباح اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة بورسعيد التي كانت أولي المحافظات التي بدات امتحانات الصف الثالث الاعدادى للترم الأول، وأنهت على الفوز مرحلة تصحيح مراجعة أوراق الطلاب في من قياسي أعلنت النتيجة صباح اليوم الخميس 25 يناير على موقع الإدارة التعليمية الخاصة بمحافظة بورسعيد برقم جلوس الطالب، ومرات امتحانات الاعدادية هذا الترم بدون أي شكوى من صعوبة الامتحانات ، وان اغلب ما جاءت بها أسئلة امتحانات في جميع المواد الدراسية من داخل كتب الوزارة والامتحانات السابقة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

تتولى كل محافظة مصرية بإعلان نتائج لابها بشكل خاص على موقع الإدارة التعليمية الخاصة بها فقط، ولكن توجد عدة مواقع اخرى متخصصة في إعلان نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية المصرية بشكل حصري ومنها موقع اليوم السابع وموقع نتيجة نت، والذى يوفر إلي الطلاب أسهل وايسر الخطوات للاستعلام وهى على النحو التالي: