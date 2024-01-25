نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 جميع المحافظات الترم الأول عبر موقع نتيجة نت www.natiga-4dk.net

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 جميع المحافظات، انتهت في الأيام القليلة امتحانات جميع المواد لطلاب الصف الثالث الاعدادي في جميع المحافظات المصرية، وزاد البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 جميع المحافظات الترم الأول في جميع محركات البحث حيث يسعى جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى الاستعلام عن النتائج من خلال الاسم أو رقم الجلوس من أجل الاطمئنان على درجات الطلاب، حيث تعد هذه السنة هامة جداً ومصيرية في حياة الطلاب حيث يتحدد على أثرها ما إن كان الطالب سيدخل مرحلة الثانوية العامة أم الثانوية الفنية أم التمريض وغيرها العديد من البدائل، ونوفر لكم من خلال هذا المقال رابط يمكنكم من الاستعلام عن نتائج الطلاب في أي محافظة وذلك بعد ظهورها بإذن الله.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 جميع المحافظات

معظم المحافظات في جمهورية مصر العربية انتهى طلابها من أداء امتحانات الشهاده الاعداديه للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023-2024، ولذلك فإن البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 جميع المحافظات هو ما يتصدر جميع محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن قامت محافظة بور سعيد بإعلان النتائج كأول محافظة أعلنت عنها، ومن الجدير بالذكر أن النتائج تكون مخصصة بكل محافظة على حدة حيث تقوم كل مديرية تربية وتعليم في المحافظات وفور الانتهاء من التصحيح وأعمال الكنترولات بتقديم النتيجة للمحافظ لاعتمادها بشكل رسمي ومن ثم إعلانها، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في باقي المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يكون مجموع المواد في نتيجة ثالثة إعدادي كالآتي:-

المادة المجموع اللغة العربية 40 اللغة الإنجليزية 30 الرياضيات 30 العلوم 20 الدراسات الإجتماعية 20 المجموع الكلي 140

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول

كما ذكرنا وأن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 جميع المحافظات تظهر من خلال بوابة المحافظة أي أن كل محافظة أو كل مديرية تربية وتعليم تعلن عن نتائج المحافظة التابعة لها على حدة، ولكن يمكن للجميع الاستعلام عن النتائج الخاصة بجميع المحافظات من خلال موقع نتيجة نت، كالآتي: