اتفرج من البيت.. موعد مباراة مصر القادمة أمام الكونغو الديمقراطية وجميع القنوات الناقلة

في ساحل العاج هرعت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري والتي تستمر حتى اليوم الموافق 11 من الشهر المقبل فبراير، حيث إن المنتخب المصري في الدور الأول من البطولة فشله في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاثة مع كل من منتخب الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق، ولهذا المنتخب المصري في الدور الـ 16 يقيم موعد فريق الكونغو الديمقراطية، فمن خلال السطور التالية نتعرف على موعد مباراة مصر القادمة أمام الكونغو الديمقراطية وتردد القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة مصر القادمة أمام الكونغو الديمقراطية 2024

يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 تقام مباراة مصر أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، حيث إن هذه المباراة التي تقام في ملعب مدينة سان بيدرو الإيفوارية “لوران بوكو” لها أهمية كبيرة لدى عشاق الكرة المصرية التي تحلم بعودة التتويج الكروي القاري وتحقيق لقب البطولة، ويغيب عن الفريق المصري لهذه المباراة الدور 16 حارس المرمى محمد الشناوي والقائد محمد صلاح، وإمام عاشور نتيجة إصابتهم أثناء البطولة.

القنوات الناقلة لمنافسه مصر أمام الكونغو الديمقراطية فى البطولة الأفريقية 2024

من خلال الاشتراك في تردد قنوات bein sports max التي أصبحت bein Afcon، يمكنك متابعة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية.

1- تردد قناة bein Afcon Sports على النايل سات

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12604.

الاستقطاب. رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

2- تردد قناة sport Afcon 2

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

3- تردد قناة Bein African Sports 3