Abu Dhabi Sports HD تردد أبو ظبي الرياضية 2024..”لجميع القنوات بكافة الاقمار الصناعية”

تردد ابو ظبى الرياضية 2024، وهى من القنوات الرياضية الرائدة في الشرق الأوسط وتنقل باقة من اهم البطولات الرياضية سواء في الألعاب الفردية او الجماعية وحاليا تعرض مباريات كاس تحدى دبى والذي يشارك به اكبر الأندية المصرية والخليجية للمنافسة على اللقب في نسخته الأولي، ويتابع مباريات الآلاف من المشجعين الأندية الرياضية ومن المحيط إلي الخليج، واليك تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة لمتابعة البطولة .

تردد أبو ظبي الرياضية 2024

تقام حاليا في دولة الأمارات العربية المتحدة بطولات ودية للأنديه العربية سواء في أسيا أو في أفريقيا متزامنه مع البطولات القارية الكبرى التي تقام الآن في أسيا وأفريقيا، والتي تشارك بها المنتخبات العربية بكامل نجومها المحليين والمحترفين، ولهذا البطولات الودية المقامة حاليا في امارات يلعب بها نجوم الأندية العربية الذين ليسوا على قوائم منتخباتهم، ولذلك نتائج غير متوقعة بشكل كبير وها ما يجذب جماهير كرة القدم إلي متابعه انديهم في بطولة مثل كاس تحدى دبي .

تردد أبو ظبي الرياضية الجديد

تابع مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى التي تقام يوم الجمعة 26 يناير 2024 في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر على تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 التالي:

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

القناة أبوظبي الرياضية 2.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد القنوات أبو ظبي الرياضية 3 و 4.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد القناة أبوظبي الرياضية 1/2/3.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد القناة AD Sports.

القمر الصناعي: HotBird.

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة أبو ظبي الرياضية SD على ياه سات

أسم القناة: AD Sports.

القمر الصناعي: YahSat.

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

الجودة: SD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD على ياه سات

أسم القناة: AD Sports HD.

القمر الصناعي: YahSat A1.

التردد: 12054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Extra 2023

أسم القناة: Abu Dhabi Sports Extra.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

سوف تنقل قناة ابو ظبى الرياضية اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 مباراة الأهلي ضد ووهان ثرة تاونز في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والخامسة مساء بتوقيت السعودية والسادسة مساءا بتوقيت دبى ، وهى مباراة ودية ضمن بطولة كاس تحدى دبى المقامة في الإمارات.