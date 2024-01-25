هام وعاجل.. جدول زيادة أسعار البنزين في مصر بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي الأخير

يهتم العديد من الأفراد بالتعرف على جدول زيادة أسعار البنزين في مصر حيث تعرض أنواع البنزين داخل مصر إلى زيادة في القيمة الشرائية الخاصة به خلال الفترة الماضية، مما يجعل الجميع يبحث عن تلك الزيادة، فمن المعروف أن البنزين يعد من مصادر الوقود التي لا يستغنى عنها الكثر من الأشخاص، ولذلك من خلال مقالنا نقدم لكم أهم الأسعار التي توصل إليها وبعض التفاصيل الأخرى.

جدول زيادة أسعار البنزين في مصر

يعد جدول زيادة أسعار البنزين في مصر من الموضوعات الهامة التي يزداد البحث عليها خلال الفترة الحالية، حيث يعرف أن البنزين أحد أنوا الوقود المستخدمة بشكل كبير في كافة وسائل النقل وغيرها، وتكون الأسعار الخاصة به كما يلي:

يصل سعر اللتر الخاص ببنزين 80 خلال تعاملات اليوم إلى 10 جنيهات بعد الزيادة.

كما يصل سعر اللتر الخاص ببنزين 92 خلال تعاملات اليوم إلى 11.5 جنيه بعد الزيادة.

يصل سعر اللتر الخاص ببنزين 95 خلال تعاملات اليوم إلى 12.5 جنيه بعد الزيادة.

كذلك يصل سعر اللتر الخاص الكيروسين خلال تعاملات اليوم إلى 8.25 جنيه بعد الزيادة.

يصل سعر أسطوانة البوتاجاز خلال تعاملات اليوم إلى 70 جنيه بعد الزيادة.

أسعار البنزين قبل تطبيق الزيادة

الجدير بالذكر أن أسعار البنزين قبل تطبيق قيمة الزيادة عليها كانت من الأسعار المتوسطة التي تنال إعجاب الجميع، والتي تكون كما يلي:

سعر لتر بنزين 80 قبل الزيادة كان يصل فقط إلى 8.75 جنيه.

كما أن سعر لتر بنزين 92 قبل الزيادة كان يصل فقط إلى 10.25 جنيه.

كذلك سعر لتر بنزين 95 قبل الزيادة كان يصل فقط إلى 12.5 جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار الوقود

يتساءل البعض عن الأسباب التي تؤدي إلى رفع قيمة شراء الوقود داخل مصر، حيث يوجد عدد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعاره، والتي تكون كما يلي: