براتب 300 ألف دينار.. شرح خطوات التقديم على تعيينات بغداد 2024 وأهم شروط التأهيل للوظيفة

قريباً سيتم فتح باب التقديم إلى تعيينات بغداد عبر منصة أور ومن خلال التسجيل بواسطة استمارة إلكترونية، حيث أعلنت محافظة بغداد توفير 150 ألف وظيفة في مختلف التخصصات وسيكون الراتب المعلن لهذه التعيينات 300 ألف دينار عراقي، وبسبب هذا الراتب، يعتبر التقديم لتعيينات في بغداد من بين المواضيع الأكثر بحثاً في الوقت الحالي عبر الإنترنت، وتحرص الحكومة في محافظة بغداد دائماً على توفير فرص عمل وشواغر للمواطنين بهدف الحد من انتشار البطالة ومواجهة غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة، في هذا المقال، سنوضح خطوات التقديم على تعيينات بغداد والشروط اللازمة، وإليكم التفاصيل.

كيفية التقديم على تعيينات بغداد 2024

للتقديم على تعيينات بغداد عند صدور الإعلان الرسمي، فيمكنك اتباع الخطوات التالية عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة بغداد.

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمحافظة بغداد على منصة أور انقر على “إنشاء حساب جديد” أدخل بياناتك الشخصية بالكامل، بما في ذلك الاسم، رقم الهاتف، العنوان، وعنوان البريد الإلكتروني حدد نوع الاختصاص الذي ترغب في التقديم له قم بتحميل المستندات المطلوبة، والتي تشمل وثائق مثل صورة من بطاقة الهوية الوطنية وشهادة التخرج انقر على خانة “تقديم الطلب” لإتمام عملية التقديم

والآن عليك الانتظار حتى تقييم طلبك.

الشروط اللازمة للتقديم

لكي تكون مؤهلاً للتقديم على تعيينات عقود محافظة بغداد، يجب أن تستوفي الشروط التالية:

ينبغي أن تتمتع بسيرة حسنة وسلوك جيد يجب أن يكون عمرك لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً من الواجب ألا يكون قد صدر حكم ضدك في قضية تتعلق بالشرف والأمانة يفترض أن تكون حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها

ويذكر أن الشرط الأساسي للتقديم هو أن تكون عراقي الجنسية، وتقيم في محافظة بغداد بشكل دائم.