رابط molsa.gov.iq تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة من خلال منصة مظلتي

رابط تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة حيث يقترب موعد صرف الوجبة المنتظرة، ويتم تقديم هذا البرنامج من أجل توفير الدعم الاقتصادي للأسر محدودة الدخل او معدومة الدخل، أو الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، وغيرهم من فئات المجتمع التي تحتاج إلى مساعدة الدولة حتى يتمكنوا من قضاء حاجاتهم والحصول على حياة كريمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 ينتظر الكثيرين موعد الاعلان عن مستحقي الوجبة السابعة، حيث صرحت الوزارة بأنه سيتم رفع أسماء المستحقين قريباً على المنصة الرسمية التابعة لوزارة العمل، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة مظلتي.

أو موقع وزارة العمل.

اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

بعدها حدد”أسماء الوجبة السابعة”.

سجل البيانات المطلوبة مثل المحافظة التابع لها عن طريق الخيارات المتاحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم انقر على زر “تحميل الكشوفات”.

بعد انتهاء عملية التحميل يمكنك الإطلاع على المستحقين والتحقق إذا كان اسمك ضمنهم أم لا.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي يجب توافرها في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 حتى يتم تقديم المساعدات إلى الفئات المستحقة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: