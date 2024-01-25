أقوى تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 نايل سات لمتابعة جميع البرامج الوثائقية المميزة على مدار اليوم

إذا كنت من محبي الإطلاع على الحياة البرية والتعرف على طبيعة المخلوقات المختلفة في البحر أو الغابات من كل بقاع الأرض، عليك فورا المبادرة في تحميل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 نايل سات، التي تنقل أفلام وثائقية لتفاصيل دقيقة من حياة الكائنات التي تكون نادرة في كثير من الأحيان.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 نايل سات

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بأعلى جودة، حيث الصورة الدقيقة الصافية والصوت النقي الواضح، وهي تعد من أقدم وأشهر المحطات الفضائية التي تبث نوع مختلف وفريد من الثقافة لدول الوطن العربي، لأن القناة تقدم جميع فقراتها مدبلجة إلى اللغة العربية حتى يسهل على المواطن العربي فهم المحتوى، وإذا كنت من عشاق تعلم الجديد والتعرف على ما وراء الطبيعة والجانب الآخر من حياة الحيوانات، عليك استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 كما يلي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي.

التردد 12467.

معدل تصحيح الخطأ ⅔.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات.

معدل الاستقطاب أفقي.

التردد 11804.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

هناك الكثير من الأمهات التي ترغب في توفير محتوى علمي جيد لأبنائها في المراحل المختلفة، بدلا من قضاء الوقت الغير مفيد على شبكة الإنترنت ومشاهدة ما يضر بالأبناء في النهاية، لذلك تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك هي الوجهة المثالية في تلك الحالات لأنها تمتلك كثير من المميزات نعرض منها ما يلي.