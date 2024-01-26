الان استخراج Pdf موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من برنامج المشمولين بالعراق مظلتي

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أصبح محط اهتمام الكثير من الأشخاص في العراق، وذلك بعدما أعلنت الوزارة استعدادها للإعلان عن وجبة جديدة بكشوفات وأسماء جدد، كما أكدت أن خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عنهم رسميًا من خلال مواقع الوزارة الرسمية.

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر الموقع الرسمي، تضاربت أقاويل كثيرة عن تلك الكشوفات خلال الفترة الأخيرة، وأكثر ما ساعد انتشار أخبار مغلوطة هو التأخر في إعلان الوجبة السابعة في كافة المحافظات، كما أكدت الوزارة أن التأخير بسبب أن الأشخاص الذين قدموا للحصول على الدعم عددهم كبير، لذلك حصر الأسماء يستغرق بعض الوقت قبل الإعلان عنهم، بالإضافة إلى ذلك أن الوزارة ترغب في اختيار الأسماء الأكثر حاجة للدعم بدقة لتقديمه لهم، حيث تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية إلى تقديم دعم مالي إلى الأسر المحتاجة في العراق، وذلك بهدف مساعدتهم في التغلب على غلاء الأسعار الذي أصبح كل يوم في ارتفاع، علاوة على ذلك لا يمكنهم شراء متطلبات الحياة الأساسية.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة يتم من خلالها الدخول ومعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، لذلك سنقوم بتوضيح طريقة الاستعلام من خلال التسلسل الآتي:

توجه في البداية إلى موقع مظلتي .

الذهاب إلى قسم “الرعاية الاجتماعية”.

الضغط على أيقونة “الوجبة السابعة”.

إدخال كافة التفاصيل التي تخص الوجبة.

كتابة الاسم والبيانات المطلوبة.

اختر المحافظة التي تنتمي لها.

انقر على حقل”الاستعلام”.

انتقل إلى أيقونة”تحميل كشوفات المستفيدين من دعم يناير”.

وبمجرد تحميل الملف تستطيع الإطلاع على أسماء المستحقين للدعم، وذلك حتى تعرف إذا كنت من ضمن الأشخاص المستحقين أم لا.

موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

توفر وزارة العمل الكثير من الخدمات عبر موقعها الرسمي ومن ضمنها التسجيل في برامج الدعم المختلفة التي توفرها الوزارة مثل برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث أن عملية التسجيل تمت من خلال المنزل عبر إدخال البيانات المطلوبة من المواطن بشكل صحيح، كما أن الوزارة قد أكدت على ضرورة رفع المستندات اللازمة.