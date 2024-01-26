« إللي هتنقل ماتش مصر والكونغو الديمقراطية » .. تردد قناة الجزائرية الارضيه الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024 .. هتتفرج من بيتك ومجاناً

تردد قناة الجزائرية الارضيه، سوف تقوم القناة بنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية 2024، مع بدء مباريات كأس أمم أفريقيا والتي بدأت بالمباراة بين كوت ديفوار وغينيا، كثرت العديد من عمليات البحث حول التساؤل عن تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا، حيث أعلنت عن نقلها سبعة مباريات من مباريات كأس أمم أفريقيا مجانًا، نقلت القناة مباراة كوت ديفوار وغينيا من ضمن السبعة مباريات المجانية، ويمكنكم معرفة ترددها من خلال السطور الآتية وتحميلها لمشاهدة المباريات مجانًا.

تردد قناة الجزائرية الارضيه

يتساءل الكثيرون من محبي مشاهدة كرة القدم عن التردد الجديد لقناة الجزائرية الأرضية، وذلك بعد إعلانها عن نقل سبعة مباريات بشكل مجاني، يمكنكم تحميل القناة إلى التلفاز ومشاهدة هذه المباريات المجانية من خلال التردد الجديد، ولكن يختلف التردد طبقاً لاختلاف القمر الصناعي كالآتي :

تردد قناة الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات 2024

تردد القناة : 11680

معامل الترميز :27500

الاستقطاب :أفقي

معامل تصحيح الخطأ :⅚

بالإضافة إلى جودة القناة بتقنية HD

تردد قناة الجزائرية على القمر الصناعي استرا 2024

تردد القناة : 12577

معامل الترميز :27500

الاستقطاب :أفقي

معامل تصحيح الخطأ ¾

بالإضافة إلى جودة القناة بتقنية SD

كيفية تحميل القناة

يمكنك تحميل قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا ومتابعة المباريات بشكل مجاني، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

من جهاز التحكم الريموت قم بالضغط على القائمة.

من القائمة قم باختيار خانة “التركيب اليدوي”.

بعد ذلك قم باختيار “قائمة الترددات”.

عليك إدخال كافة البيانات المتعلقة بالتردد والاستقطاب ومعامل الترميز.

اضغط على أيقونة “حفظ البيانات”.

يمكنك الآن حفظ القناة إلى جهاز التلفاز ومشاهدة القناة بكل سهولة.

تعد قناة الجزائرية الارضية هي من ضمن القنوات آلتي سوف تنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية لعام 2024، حيث يواجه منتخب مصر منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل.