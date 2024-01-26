هنا www.thanwya.com لينك نتيجة اولى وتانية ثانوي برقم الجلوس 2024 عبر بوابة الثانوية العامة في جميع المحافظات

لينك نتيجة اولى وتانية ثانوي برقم الجلوس 2024، قريبا سيتم تفعيل لينك نتيجة اولى وتانية ثانوي برقم الجلوس 2024 عبر بوابة الثانوية العامة ليتمكن الطلاب من الحصول على نتيجتهم بسهولة، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2024 خلال ايام من الآن في كافة المدارس قبل بدء الفصل الدراسي الثاني بكافة الادارات التعليمية، واليكم خلال السطور القادمة نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة اولى وتانية ثانوي 2024، فتابعونا.

لينك نتيجة اولى وتانية ثانوي برقم الجلوس 2024

قريبا سيتم رفع النتائج عبر لينك نتيجة اولى وتانية ثانوي برقم الجلوس 2024، وذلك بعدما انتهوا الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الاول في يوم الاربعاء الماضي الموافق 24 من الشهر الجاري لذلك يترقب أولياء الأمور والطلاب موعد الاعلان عن النتيجة والتي من المقرر الإعلان عنها وفقاً لكل محافظة، وكشفت وزارة التربية والتعليم إن الإعلان عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي ستعلن بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق ورصد الدرجات للطلاب ثم سترفع عبر الموقع المخصص لذلك وترسل إلى المدارس، واليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2024:

قم بالدخول إلى موقع بوابة الثانوية العامة.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي.

حدد الفصل الدراسي.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على كلمة عرض النتيجة الآن.

سيظهر أمامك درجاتك في جميع المواد، إلى جانب المجموع الكلي والنسبة المئوية.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي ستكون عبارة عن تقديريات وليست درجات، وتقسم هذه التقديرات على النحو التالي:

تقدير امتياز: يعني أن درجات الطالب تتراوح من 85 إلى 100. تقدير جيد جدًا: يعني أن الطالب تتراوح درجاته من 65 إلى 85. تقدير جيد: يعني أن الطالب تتراوح درجاته من 50 إلى 65. تقدير ضعيف: يعني أن طالب تتراوح درجاته من 1 إلى 50.



يمكنك من خلال زيارة لينك نتيجة اولى وتانية ثانوي برقم الجلوس 2024 التابع لموقع وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتيجتك بالدرجات بشكل سهل من خلال اتباع الخطوات السابقة، حيث من المتوقع أن تعلن النتيجة خلال الاسبوع القادم في كافة المدارس.