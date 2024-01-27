“حمل الأسماء كلها” رابط تسجيل دخول منصة مظلتي وأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 pdf

بدأ العديد من المواطنين في العراق يبحثون عن قائمة الأسماء التي تم قبولها في الدفعة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وقد جاء ذلك الاهتمام عقب إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إنه سيتم توزيع الدفعة الأخيرة للمستفيدين في شهر يناير لعام 2024 ضمن الوجبة السابعة من البرنامج، مشيرة بأنه سيتم الاستعلام عن الأسماء من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حددت وزارة العمل والشئون الاجتماعية رابط إلكتروني عبر منصة مظلتي الإلكترونية للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024،ويتم هذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

في الخطوة الأولى، يجب تسجيل الدخول إلى الرابط الخاص بمظلتي الإلكترونية من هنا.

يتم اختيار البحث عن الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة السابعة والاخيرة.

يتم ادخال البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

اضغط علي كلمة استعلام.

انتظر قليلاً، وستُعلن قوائم بأسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة.

يتم تحميل الكشوف وثم ابحث عن اسم المستفيد.

شروط تقديم الرعاية الاجتماعية 2024

هناك شروط معينة لابد من توافرها لضمان وجودك في المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وهي:-

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون مقيم داخل العراق.

ينبغي أن يكون عمر الشخص الراغب في التقديم لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

يجب ألا يكون لصاحب الطلب أي عمل ثابت.

يجب ألا يكون له أي عقارات أو أصول ثابته.

يُمكَّن لكلاً من الأرامل واليتامى والأشخاص ذوي الإعاقة أو المعاناة من أمراض مزمنة من الحصول على التقدم.

الأوراق المطلوبة عند التقديم