pdf حالا كشوف.. بحث اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي في محافظات العراق

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، قريبا ستعلن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة من خلال وزارة العمل العراقية باعتبارها الجهة الرسمية المشرفة على برنامج الرعاية الاجتماعية، والالاف من المواطنين لديهم أمل في أن تكون اسمائهم ضمن كشوف المشمولين بالرعاية التي ستعلن قريبا، واليكم رابط تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

ستعلن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة خلال الاسابيع القادمة، وذلك بعدما كشفت وزارة العمل العراقية أن أكثر من 200 ألف أسرة قد سجلوا وتقدموا بطلبات للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية المقرر صرفه للفقراء ومحدودي الدخل، وأن حتى الآن لا تزال اعمال الفحص لكافة الطلبات مستمرة، حيث سيتم اختيار من تنطبق عليه الشروط فقط، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الالكترونيه.

قم بالضغط على كلمة برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار الوجبة السابعة.

ادخل جميع البيانات المطلوبة، ويكون اهمها رقم الهوية الوطنية الذكية.

اضغط فورا على كلمة تحميل الكشوف.

سيتم تحميل الكشوف على جهازك، ثم افتح الملف وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

وسيتم اختيار اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 وفقا لتلك الشروط:

أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الراتب عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في العراق بشكل دائم.

أن يكون المتقدم له دخل شهري محدود وغير ثابت.

أن لا يقل عدد افراد الاسرة عن اربعة افراد.

أن يكون المقدم لا يمتلك أي أصول أو عقارات.

أن لا يمتلك سجل تجاري.

ربما خلال ساعات من الآن يتم الاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر موقع وزارة العمل العراقية الرسمية على شبكة الانترنت، حيث أعلنت الوزارة أنها قد أوشكت على الانتهاء من أعمال فحص الطلبات المقدمة.

خلال الايام القادمة من المتوقع أن تعلن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية بعد أن تنتهي أعمال فحص الطلبات المقدمة، ليتم رفع كافة كشوف المشمولين على منصة مظلتي.