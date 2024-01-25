اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عموم المحافظات موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، واحدة من أكثر المواضيع التي يتناولها أبناء الشعب العراقي على مستوى جميع المحافظات وهي اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، وذلك حيث تُعد الرعاية الاجتماعية هي أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها في شتى المحافظات فهي تقدم الدعم لتلك الأسر الفقيرة بل الأشد فقراً ولمحدودي ومعدومي الدخل، والأيتام والمطلقات والأرامل وذوي الإعاقات وأصحاب الأمراض المزمنة، ولذلك فيتقدم عليها كل من هو في حاجة إليها، ونستعرض معكم الآن كشوفات الوجبة الأخيرة وطريقة الاستعلام عن تلك الكشوفات فور نزولها من خلال موفع وزارة العمل العراقية أو من خلال منصة مظلتي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

حتى اللحظة الحالية لم يتم نشر كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من جانب وزارة العمل ولكن تشير العديد من المصادر إلى أن الإعلان عن تلك الكشوفات اقترب أكثر من أي وقت مضى، حيث تعمل وزارة العمل على مدار الساعة من أجل سرعة إصدار تلك الكشوفات وذلك من خلال مراجعة أسماء المتقدمين للحصول على الرعاية في هذه الوجبة، كما أن وزارة المالية العراقية تعمل على توفير الدعم المالي لهذه الوجبة والوجبات القادمة، ومن الجدير بالذكر أن هذا الدعم المقدم من الحكومة لمستحقيه يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الفقيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومن المقرر إعلان الأسماء خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

فور إعلان وزارة العمل العراقية عن أسماء الدفعة السابعة يمكن الاستعلام عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وتحميلها pdf من خلال الخطوات الآتية:-