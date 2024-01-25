علبة سمنة و3 زيت وزيهم سكر “قيمة نصيب الفرد في تموين شهر فبراير 2024 بعد الزيادة” .. 100 جنية للفرد عشان رمضان

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين عن قيمة نصيب الفرد في تموين شهر فبراير 2024 حيث يبلغ نصيب الفرد في التموين 50 جنيهًا يحصل بها على السلع الغذائية الاساسية المتوفرة في بطاقة التموين حيث يحصل المواطن على كيلو جرام سكر وزجاجة زيت واحدة وذلك حتى الفرد الرابع على بطاقة التموين بينما يحصل الفرد الخامس على 25 جنيهًا ويستفيد الكثير من المواطنين من بطاقة التموين في ظل غلاء الأسعار والتضخم الاقتصادي الحالي.

قيمة نصيب الفرد في تموين شهر فبراير 2024

يحصل الفرد على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا في تموين شهر فبراير القادم ومن المتوقع أن يتم زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين وذلك لمساندة جميع المواطنين لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها جميع الأسر المصرية في الفترة الاخيرة الماضية كما تعمل وزارة التموين على توفير كافة السلع الغذائية المستهلكة بأعداد كبيرة وبأسعار مخفضة داخل أكثر من 42 ألف منفذ تمويني في جميع المحافظات المصرية.

موعد صرف تموين شهر فبراير 2024

بعد الاستعلام عن قيمة نصيب الفرد في تموين شهر فبراير يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف السلع التموينية لشهر فبراير القادم وذلك يوم الخميس الموافق الأول من فبراير 2024 ، ويتمكن جميع المواطنين المستحقين للسلع التموينية صرف تموين شهر فبراير طوال أيام الشهر ، كما يمكن الحصول على السكر من بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد ، وتحصل الاسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر على 2 كيلو جرام من السكر.