تردد قناة وناسة الجديد للأطفال Wanasah TV 2024 على النايل سات بأقوى إشارة

تعد قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال، حيث شهد البحث عن ترددها الجديد ارتفاعًا ملحوظًا نظرًا لاهتمام الأطفال في جميع أنحاء العالم بمتابعتها، حيث تم تأسيسها خصيصًا لتلبية احتياجات الأطفال من عمر ثلاثة أشهر إلى ست سنوات. يقوم الآباء حاليًا بالبحث عن التردد المناسب لضبط القناة على أجهزة الاستقبال المختلفة.

تردد قناة وناسة الجديد للأطفال على Wanasah TV 2024

تردد قناة وناسة الجديدة لعام 2024 على النايل سات يثير اهتمام الجميع، حيث يسعى الكثيرون إلى استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات، وفيما يلي التردد الخاص بالقناة لمتابعة جميع أغاني وبرامج الكرتون التي تقدمها القناة للأطفال:

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

أما فيما يتعلق بتردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، فيمكن تثبيت التردد من خلال التالي:

تردد القناة: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

لتنزيل تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح القائمة من جهاز التحكم الخاص بك.

اختر بحث يدوي وقم بكتابة تفاصيل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

حدد القمر الصناعي المناسب، سواء كان نايل سات أو عرب سات.

اضغط على كلمة بحث.

قم بحفظ الإعدادات.

الأغاني التي تقدمها قناة وناسة

فيما يتعلق بمجموعة الأغاني المقدمة على قناة وناسة، تتميز بتقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من الأغاني المميزة للأطفال؛ يمكن متابعة القناة على مدار 24 ساعة في اليوم، وسنقدم لكم نبذة عن بعض تلك الأغاني المميزة: