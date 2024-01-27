نتيجة صفوف النقل 2024 للمرحلة الابتدائية والاعدادية الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة صفوف النقل 2024 للمرحلة الابتدائية والاعدادية، زاد البحث في الساعات القليلة الماضية بشكل كبير جداً في كل المحافظات المصرية عن نتيجة صفوف النقل 2024 للمرحلة الابتدائية والاعدادية، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم في كل المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك بالنسبة لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصف الأول والثاني والثالث الاعدادي وينتظر الجميع إعلان النتائج بفارغ الصبر، ونقدم لكم في هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن النتائج وإعلانها من خلال وزارة التربية والتعليم المصرية.

نتيجة صفوف النقل 2024 للمرحلة الابتدائية والاعدادية

بدأت مديريات التربية والتعليم في العديد من المحافظات والعديد من المدارس بالإعلان عن نتيجة صفوف النقل 2024 للمرحلة الابتدائية والاعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب حيث بدأت عمليات التصحيح بعد انتهاء الامتحانات مباشرة لسرعة إعلان النتائج وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور على درجات أبناءهم، وفور الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات سيتم إعلان النتائج بشكل فوري من خلال المدارس أو من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم التابعة لكل محافظة، ومن الجدير بالذكر أن نتائج طلاب الابتدائية الصفوف (الرابع والخامس والسادس) سيتم إعلانها من خلال الألوان كما كانت في الأعوام السابقة، كالآتي:-

اللون الأزرق: الطالب حصل على نسبة من 85% إلى 100%، ومعدل الطالب يكون ممتاز.

اللون الأخضر: نسبة الطالب تكون ما بين 65% إلى 85%، وتعني أن الطالب حصل على المعارف المطلوبة.

اللون الأصفر: الطالب حصل على نسبة من 50% إلى 65%، ومعدل الطالب ضعيف في اكتساب المعارف.

اللون الأحمر: نسبة الطالب حينها تكون ضئيلة جداً وحصل بنسبة 1% إلى 50% ويحتاج إلى اهتمام.

رابط الحصول على نتيجة صفوف النقل 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل 2024 للمرحلة الابتدائية والاعدادية من خلال إتباع مجموعة من الخطوات التالية:-