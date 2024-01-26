مواجهة صعبة للسعودية.. مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

انتهت منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا مساء اليوم الخميس، حيث نجحت 8 منتخبات عربية في التأهل إلى دور الـ 16. يتصدر هذه القائمة المنتخب السعودي الذي يسعى إلى استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه منذ عام 1996، فيما يرغب المنتخب القطري مستضيف النسخة الحالية في الحفاظ على لقبه.

مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس آسيا 2023

ينتظر المنتخب السعودي تحديًا كبيرًا في دور الستة عشر، حينما يواجه منتخب كوريا الجنوبية، وفي حال تجاوز هذا الاختبار، ينتظره مسار صعب يضم عدة منتخبات قوية، بما في ذلك أستراليا والعراق؛ وعلى الجانب الآخر، سيواجه المنتخب القطري نظيره الفلسطيني في مباراة مرتقبة، حيث يطمح العنابي في الاستمرار في مشواره نحو الحفاظ على لقبه، فيما تسعى كتيبة الفدائي إلى تحقيق إنجاز تاريخي في مشاركتها الأولى في دور الـ 16.

وفيما يلي جدول مباريات دور الـ 16 في كأس آسيا:

يوم الأحد 28 يناير 2024: أستراليا ضد إندونيسيا: 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية – طاجيكستان ضد الإمارات: 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يوم الإثنين 29 يناير 2024: العراق ضد الأردن: 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية – قطر ضد فلسطين: 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يوم الثلاثاء 30 يناير 2024: أوزبكستان ضد تايلاند: 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية – السعودية ضد كوريا الجنوبية: 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يوم الأربعاء 31 يناير 2024: البحرين ضد اليابان: 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية – إيران ضد سوريا: 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا 2023

تحتفظ شبكة “بي إن سبورتس” بحقوق البث الحصرية لمسابقة كأس آسيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والعراق.

في المملكة العربية السعودية، ستتاح فرصة المشاهدة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما سيتم نقل الأحداث في دولة الإمارات عبر قناة أبوظبي الآسيوية؛ أما في العراق، ستكون مسؤولية البث على عاتق القناة الرابعة العراقية.