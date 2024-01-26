« بيع الخمور رسمياً في اطهر مكان على الأرض ».. المشروبات الكحولية السعودية .. اول فتح أول متجر والبيع لهذه الفئات فقط

المشروبات الكحولية السعودية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لافتتاح متجر لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة الرياض، وهو الأول من نوعه في ما يقرب من 70 عامًا، يستهدف هذا المتجر بيع المشروبات للمغتربين غير المسلمين العاملين في المجال الدبلوماسي، حيث كانوا يستوردون الخمور في حقائب دبلوماسية مغلقة وممنوعة من التفتيش أو المساس بها بطبيعة الحال، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

فتح أول متجر للمشروبات الكحولية في أطهر أرض

هذه وقد تأتي قرارات فتح متجر لبيع المشروبات الكحولية في الرياض بغرض التصدي لظاهرة التجارة غير المشروعة للكحول، التي تم منعها منذ عام 1952 بعد حادثة إطلاق نار من قبل الأمير مشاري بن عبد العزيز آل سعود على نائب القنصل البريطاني في جدة، حيث يأتي هذا القرار كجزء من جهود للتحكم في تداول الكحول بطرق قانونية، يتوقع أن يكون مقر المتجر الجديد في الحي الدبلوماسي بالرياض، غرب وسط المدينة، ومن المتوقع افتتاحه خلال بضعة أسابيع.

شروط بيع وشراء المشروبات الكحولية المبعوثين الدبلوماسيين

هذه وقد يتعين على المرسل بالتسجيل المسبق والحصول على إذن من الحكومة.

مع توفير شروط مثل يجب أن لا تقل أعمارهم عن 21 عامًا وارتداء ملابس مناسبة داخل المتجر.

لا يُسمح لمتعاطي الكحول بتعيين أشخاص بديلين لشراء المشروبات عنهم، مثل السائق أو غيره.

يُمنح كل فرد الحق في الحصول على 240 “نقطة” شهريًا للمشروبات الكحولية، حيث يُحسب لتر واحد من المشروبات الكحولية بست نقاط، وتلت لتر من النبيذ بثلاث نقاط، ولتر واحد من البيرة بنقطة واحدة.

ما هي عقوبة تناول أو حيازة الكحول في المملكة العربية السعودية للمسلمين

وفقًا للتشريعات الحالية في المملكة العربية السعودية، يفرض القانون عقوبات قاسية على كل من يمتلك أو يتعاطى الكحول، بما في ذلك غرامات مالية والسجن وتنفيذ العقوبات البدنية علنًا، مع فرض الترحيل الفوري على الأجانب الذين لا يحملون تصاريح صحية.