رابط التسجيل في منحة الأبناء في ليبيا 2024 mch.gate.mosa.ly

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية عن منحة الأبناء في ليبيا 2024، وذلك لتقديم الدعم للأسر محدودي ومنخفضي الدخل لتلبية احتياجاتهم ولتحسين مستواهم المعيشي، على أن يتم صرف الدعم للمستحقين بحسب مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في كل من يقدم للحصول على هذا الدعم، لنتعرف على طريقة الاستعلام عن هذا الدعم وغيرها من التفاصيل في الفقرات التالية، تابعونا

الاستعلام عن منحة الأبناء في ليبيا 2024

يمكن بسهولة من خلال الإنترنت الاستعلام عن منحة الأبناء في ليبيا 2024، سنوضح لكم ذلك في الخطوات التالية:

اولًا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية على شبكة الإنترنت. ونقوم بإدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول مثل الرقم الوطني ورقم القيد ورقم الهاتف بشكل صحيح، ثم نضغط على أيقونة تسجيل الدخول. وهنا نقوم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. ومن خلال القائمة نقوم بالدخول على منحة الأبناء. لحظات قليلة وستظهر كافة للمعلومات حول هذه المنحة بالتفصيل.

شروط الحصول على منحة الأبناء الليبية

يتطلب للحصول على المنحة أن يتوافر في كل من يرغب في الحصول على منحة الأبناء، وهي كالتالي:

يجب أن يقدم كل ما يثبت مدى استحقاق الطفل للدعم هو وأسرته.

كما يجب أن يكون ليبي الجنسية.

يجب ألا يتجاوز سن الطفل سواء بنات أو أولاد عن 19 سنة.

يجب ألا تكون أسرة الطفل مستفيدة من أي شكل من أشكال الدعم.

وأخيرًا وشرط أساسي أن يكون المتقدم مقيم على الأراضي الليبية بشكل كامل ودائم.

الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم