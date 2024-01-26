رسميًا “تاريخ شهر رمضان بالميلادي في مصر 2024” وفًقا للمعهد الفلكي للبحوث

في الحقيقة أن العد التنازلي قد بدأ الخاص بشهر رمضان الكريم لسنة 1445 هجريا، ومن الجدير بالذكر أن مع اقتراب هذا الشهر يتساءل العديد من المواطنين عن موعد حلوله فمن المعروف أن هذا الشهر من أفضل الشهور التي يترقبها جميع المسلمين، وهذا لأنه شهر البركة والعبادة والفرحة والسرور والبهجة ومن المعروف أنه يكون من الشهور التي يتقرب فيها الإنسان من ربه بصالح الأعمال وفيما يلي سوف نرفق لكم الموعد الخاص به.

تاريخ شهر رمضان بالميلادي في مصر 2024

في الحقيقة إن شهر رمضان يكون تاسع شهر بالعام القمري ويكون عقب شهر شعبان كذلك أنه يأتي بعده شهر شوال، ومن الجدير بالذكر أن الله عز وجل قام بتفضيله عن الشهور الأخرى في العام، إذ إنه يكون واحد من أركان الإسلام هذا بجانب أن صيامه يكون فرض على جميع المسلمين ومن المعروف أن هذا الشهر سوف يأتي في هذا العام 2024 في اليوم الذي يوافق الحادي 10 من مارس 2024 والذي يوافق يوم الاثنين وتبعا للإمساكية الخاصة بهذا الشهر فإن عدة هذا الشهر تكون تلك السنة 30 يوما.

موعد شهر رمضان

أول أيام شهر رمضان كما ذكرنا سيكون في يوم الإثنين 11 مارس الذي يوافق 1 رمضان وذلك اليوم يكون من الأيام القليلة بعدد الساعات في الصيام، وتجدر الاشارة بان اخر يوم من هذا الشهر يكون في يوم الثلاثاء الذي يوافق التاسع من أبريل 2024، إذ إنه يوافق 30 من شهر رمضان 2024 كما أن هذا اليوم يكون من الأيام الطويلة في عدد ساعات الصيام في هذا الشهر من هذا العام 2024.