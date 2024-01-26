في اليوم الرابع عشر من رجب “فضل صيام الايام البيض في شهر رجب 1445” + موعد اذان المغرب

يتم التساؤل عن فضل صيام الأيام البيض، وفي الحقيقة أن تلك الأيام يبلغ عددها 3 أيام متتالية، وذلك لما لها من فضل كبير وعظيم خاصة لأن المسلم الصائم لهذه الأيام يثاب عليها في الدنيا وكذلك في الآخرة، وعلى الرغم من كونهم ليس صيام واجب وفرض مثل شهر رمضان إلا أنه هناك أدلة كثيرة تثبت وتأكد أن لها فضل كبير، ومن ضمن الأسئلة التي تطرح بخصوص هذه الأيام هو سبب تسميتها بذلك الاسم والفضل الخاص بها.

فضل صيام الايام البيض في شهر رجب 1445

يثاب المسلم على صوم هذه الأيام وذلك لما لهم من مكانة عظيمة والسبب في ذلك أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يواظب على صومهم في كل عام، والتزام المسلم بنبيه صلى الله عليه وسلم فيه اتباع لسنة الرسول وفي نفس الوقت يحصل المسلم ثواب صيام الأيام نفسها التي قال في صيامها كأن الفرد صام الدهر( العمر) كله، والدليل على ذلك عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاث عشر، وأربع عشر، خمس عشر، وقال هن كهيئة الدهر.

سبب تسمية الأيام البيض بذلك الاسم

في الحقيقة أنه قد أطلق على الأيام التي توافق الثالث عشر والرابع عشر، وكذلك الخامس عشر من شهر رجب باسم الأيام البيض وها لأن تلك الأيام قد اشتهرت بسطوع قمرها و بياضه في الليل وظهور قرص الشمس باللون الأبيض في النهار ويكون واضح وشديد الضوء.