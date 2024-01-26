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اعرف حالًا “اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بأخر وجبة في العراق” 2024
يقوم العديد من الأشخاص بالبحث عن خطوات معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، ومن الجديد بالذكر أن وزارة العمل العراقية قد نوهت أنه من الممكن أن يتم التعرف على تلك الأسماء بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني المخصص من جانبها للاستعلام، ومن المعروف أن هذا الدعم المقدم من جانب وزارة العمل العراقية من برنامج الرعاية الاجتماعية يتم منحه للأشخاص المستحقين في حسب الذين أشارت إليهم الوزارة وفيما يلي سوف نرفق لكم الاسماء الخاصة بالمستفيدين من هذا البرنامج.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
أصبح من اليسير الآن أن يتم التعرف على أسماء الأشخاص الذين تم شمولهم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية ويمكن الاستعلام عن تلك الأسماء من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل العراقية من هنا.
- انتقاء أيقونة دعم رعاية الاجتماعية ومن ثم انتقاء رقم الوجبة.
- النقر على زر استعلام الرعاية الاجتماعية.
المستحقين للرعاية الاجتماعية
وضعت الدولة هذه الخدمة من أجل رفع مستوى المعيشة للفئات التالية:
- ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب تقديم ما يثبت ذلك.
- الأرامل، ويجب تقديم شهادة وفاة الزوج.
- المطلقات، وتقديم قرار حضانة الأبناء إن وجد.
- إذا كان الزوج مفقود مع تقديم ما يثبت ذلك من المحكمة.
- العزباء التي تجاوزت سن 35 سنة مع تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية.
- العاجز عن العمل بسبب مرضي أو شيخوخة.
- اليتامى،ويجب تقديم شهادة الوفاة الخاصة بالمتوفى.
- ويمكن التسجيل من هنا عن طريق كتابة البيانات المطلوبة وتأكيد الطلب.