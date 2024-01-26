« إلا كل طلاب الصف الرابع و الخامس والسادس الابتدائي وصفوف الاعدادي» .. استخرج نتيجتك الآن .. بوابه التعليم الاساسي 2024

بوابه التعليم الاساسي، يعد هو من ضمن الموضوعات التي تجذب اهتمام الكثير من الطلاب عبر مؤشر البحث، حيث يمكنك من خلال هذا البوابة معرفة نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والشهادة الاعدادية بكل سهولة ممكنة، في هذا التقرير، نقوم بتسليط الضوء على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر بشكل شامل.

بوابه التعليم الاساسي

هذه وقد افتتحت محافظة القاهرة منصة إلكترونية لنشر نتائج جميع صفوف التعليم للطلاب المسجلين في المديريات التعليمية الخاضعة لها، ويمكن الوصول إليها للاطلاع على النتائج عبر رقم جلوس الطلاب، في سياق متصل، أفصحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني عن إعلان نتائج الامتحانات في المدارس خلال الأيام الأخيرة لمعظم مراحل النقل، حيث أكملت الكنترولات عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات في جميع المواد الدراسية، وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال زيارة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لصفوف النقل.

كيفية الحصول على نتائج الامتحانات بوابة التعليم الأساسي

يمكنك معرفة الخطوات بكل سهولة ممكنة، حيث جاءت على النحو التالي.

للوصول إلى بوابة التعليم الأساسي، انقر على الرابط.

ثم اختر نتائج الامتحانات.

ثم حدد المحافظة.

ثم أدخل اسم الطالب ورقم الجلوس.

وأخيرًا اضغط على عرض النتيجة لعرض الدرجات الكاملة للطالب.

نتيجة الصف السادس الابتدائى 2024

للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2024، يمكن اتباع هذه الخطوات عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.