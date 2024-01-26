طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين 2024 “للحصول على السيارات المجهزة”

في الحقيقة أن البحث ما زال قائما حول الطريقة التي من خلالها يتم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة المخصص للمعاقين، فمن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد نوهت حول تلك الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذا الكارت فمن الممكن بسهولة أن يتم الاستعلام عنه إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها، ومن الجدير بالذكر أيضا أن هذا الكارت له العديد من المميزات وأيضا السمات التي لا تحصى وفيما يلي سوف نرفقها لكم.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

يمكن بكل سهولة أن يتم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة المخصص للأشخاص المعاقين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، ومن ثم السير على خطوات بسيطة سوف نرفقها فيما يلي:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الخطوة الثانية النقر على زر خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

الخطوة الثالثة النقر على زر استعلام كارت الخدمات المتكاملة.

الخطوه الرابعه تدوين الرقم القومي المتعلق بك بشكل صحيح.

الخطوه الاخيره النقر على زر بحث.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة يتمتع بعدة مميزات تجعله وسيلة فعّالة ومفيدة للمستفيدين، منها: