أيام فقط “موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024” + 500 جنية زيادة لكل مواطن

يقوم عدد كبير للغاية من الأشخاص بالبحث في تلك الفترة الجارية عن موعد صرف العلاوات الخمسة الخاصة بأصحاب المعاشات في العام الجاري 2024، فمن الجدير بالذكر أن الحكومة بمصر قد نوهت عن هذا الموعد وفيما يلي سوف نرفق لكم بالتفصيل.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024

بينت المحكمة بمصر موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إذ إنها قالت إنه سوف يتم الصرف في شهر مارس المقبل من العام الجاري 2024 ومن الجدير بالذكر انه قد تم صرف تلك العلاوات في شهر ديسمبر الذي مضى 2023 كذلك أنه قد تم صرف العلاوات الخامس للدفعه الاولى في شهر سبتمبر 2023.

من هم المستحقين للعلاوات الخمسة

بعد ان قمنا بالتعرف على هذا الموعد المخصص لصرف العلاوات الخمس يمكن أن نشير إلى المستحقين من تلك العلاوات فمن المعروف أن هناك أشخاص محددة تكون مستحقة لتلك العلاوات منها أصحاب المعاشات الذين تم خروجهم على المعاش منذ سنة 1987 ولم يقوموا بالحصول على جميع المستحقات التي تتعلق بهم من هذا المعاش هذا بجانب أصحاب المعاشات منذ سنة 2006 إلى سنة 2015 ومن المعروف أنه قد تم رفع دعوى للمحكمة في سداد مستحقات كل أصحاب المعاشات ومن المحتمل أن تصرف تلك العلاوة الثالثة بشهر مارس كما ذكرنا فيما سبق المقبل من هذا العام الجاري 2024، في حين أن رابع دفعة من تلك العلاوات سيتم صرفها في شهر ديسمبر من العام الجاري 2024 وهذا لجميع الأشخاص الذين يستحقونها المشار إليهم من جانب الوزارة.