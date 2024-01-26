استغل بسرعة قبل ما الوقت يفوت “شهادات بنك مصر” بعائد شهري 40% .. اعرف التفاصيل

يقوم بنك مصر بإتاحة سلسلة مميزة من وثائق التوفير التي تتعلق بالمعاملات التي تتناسب مع الشريعة الإسلامية وتناسب جميع المواصفات المرادة من الزبائن وذلك في المدة وأيضا القيمة المالية، إذ إنه توجه الأموال المستثمرة في تلك الشهادات تجاه مشاريع تتناسب مع القواعد الإسلامية ومن الجدير بالذكر أن العديد من المواطنين يظلوا يتساءلون عن شهادات بنك مصر الجديدة، لذا سنقوم بتوفير تلك الشهادات فيما يلي.

شهادات بنك مصر

عن طريق البحث المتكرر من جانب الكثير من الأشخاص عن شهادات بنك مصر فقد أعلن على أنها من المفترض أن تكون كما يلي:

شهادات طلعت حرب التي تكون المدة الخاصة بها 12 شهرا، كذلك أنها تصدر من بداية 1000 جنيه مصري فأكثر، كما أنه من الممكن أن يتم شراء تلك الشهادة عن طريق الإنترنت هذا بجانب أنه يمكن شرائها من خلال الموبايل البنكي.

شهادة ابن مصر، والتي تكون المدة الخاصة بها ثلاث سنوات كذلك أن أقل حد لشراء تلك الشهادة 1000 جنيه فأكثر ومن الممكن أن يتم الاقتراض بضمانها.

شهادة القمة، التي تكون المدة الخاصة بها ثلاث أعوام كذلك أن أقل حد للشهادة يبلغ حتى 1000 جنيه مصري فيما فوق.

شهادة أمان المصريين

هذه الشهاده تكون كما يلي: