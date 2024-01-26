مبروك عليك زيادة معاشات شهر فبراير موعد صرف معاشات فبراير 2024 جهز جيبك

أعلنت الهيئة القومية للتأمين عن زيادة معاشات شهر فبراير، بالإضافة أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أشارة في بيان سابق، أن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وجه بزيادة الإنفاق العام في مشروع الموازنة العامة المالية الجديدة لعام 2025/2024 بهدف رفع مستوى معيشة أفراد الشعب وتحسين حياتهم المعيشية من خلال الالتزام بزيادة معاشات فبراير، لذلك يتساءل الكثير من أفراد أصحاب المعاشات خاصة بعد إعلان الدكتور محمد معيط عن زيادة معاشات شهر فبراير 2024.

زيادة معاشات شهر فبراير 2024

الهدف من زيادة معاشات شهر فبراير هو تخفيف أعباء أصحاب المعاشات والمواطنين حيث أن عدد أشخاص المعاشات حوالي 11 مليون مواطن تقريبا، بالإضافة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أوضح أنه يتم رفع الخد الأدني للمعاشات بقيمة 1300 بدلا من 1105 جنيها، كما أنه ضاعفة علاوة غلاء الأسعار والمعيشة بقيمة 600 بدلا من 300 جنيها.

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن صرف معاشات شهر فبراير 2024 يوم الخميس الموافق 1/2/2024، بالإضافة أن يتم صرف المعاشات من يوم 1 فبراير ويستمر الصرف حتى 6 فبراير، لذلك نوضح لكم الدخول على المواقع الرسمية للهيئة القومية للتأمين لمعرفة تفاصيل وموعد صرف المعاشات بالزيادة من خلال الدخول على الموقع بالطريقة التالية:

من خلال الدخول على منصة الهيئه القوميه للتامينات.

ثم قم بتسجيل اسم المستحق وادخال كلمة المرور الخاصة بصاحب المعاش.

ثم قم بالنقر على ايقونة الاستعلام عن قيمة.

اماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024

يمكن لأشخاص أصحاب المعاشات صرف المعاشات من خلال الأماكن التالية: