الدعوة استجابت “قيمة نصيب الفرد في تموين شهر فبراير2024 وصل لـ 100 جنية لجميع الأفراد”

قيمة نصيب الفرد في تموين شهر فبراير 2024 تأتي وزارة التموين للمواطنين بدور هام في توفير منتجات غذائية بأسعار مخفضة لمساعدتهم في التغلب على التحديات الاقتصادية، وفي شهر فبراير 2024، تعلن الوزارة عن أسعار سلع التموين التي ستكون متاحة في المنافذ الاستهلاكية بجميع المحافظات في جمهورية مصر العربية.

قيمة نصيب الفرد في تموين شهر فبراير2024

نصيب الفرد على التموين يصل إلى 50 جنيها، حيث يستفيد المواطن من هذا المبلغ للحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق العادية.

موعد صرف تموين شهر فبراير 2024

من المتوقع بدء صرف التموين اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، يمتد صرف التموين خلال طوال أيام شهر فبراير.

أسعار السلع التموينية