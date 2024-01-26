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الدعوة استجابت “قيمة نصيب الفرد في تموين شهر فبراير2024 وصل لـ 100 جنية لجميع الأفراد”
قيمة نصيب الفرد في تموين شهر فبراير 2024 تأتي وزارة التموين للمواطنين بدور هام في توفير منتجات غذائية بأسعار مخفضة لمساعدتهم في التغلب على التحديات الاقتصادية، وفي شهر فبراير 2024، تعلن الوزارة عن أسعار سلع التموين التي ستكون متاحة في المنافذ الاستهلاكية بجميع المحافظات في جمهورية مصر العربية.
قيمة نصيب الفرد في تموين شهر فبراير2024
نصيب الفرد على التموين يصل إلى 50 جنيها، حيث يستفيد المواطن من هذا المبلغ للحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق العادية.
موعد صرف تموين شهر فبراير 2024
من المتوقع بدء صرف التموين اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، يمتد صرف التموين خلال طوال أيام شهر فبراير.
أسعار السلع التموينية
- كيلو السكر المعبأ: حوالي 12.60 جنيه.
- كيلو الدقيق المعبأ (بلاستيك أو ورق): حوالي 18 جنيه.
- زيت الخليط (800 مللي): حوالي 30 جنيه.
- المكرونة (800 جرام): حوالي 13 جنيه.
- المكرونة (400 جرام): حوالي 6.5 جنيه.
- اللبن الجاف بوزن 125 جرام وصل إلى 25.5 جنيه
- التونة المفتتة( 140) جرام إلى 18 جنيهات.
- الجبنة البيضة بوزن 125 جرام، فقد وصل إلى 4.5 جنيه.
- الصلصة بوزن 300 جرام نحو 8 جنيه.
- الشاي الناعم بوزن 40 جرام عن الارتفاع ليصل إلى 5 جنيه.
- سلعة صابون الغسيل بوزن 125 جرام إلى 3 جنيه.
- صابون التواليت بنفس الوزن إلى 7.50 جنيه.
- العدس المجروش بوزن 500 جرام إلى 21 جنيها.
- الفول المعبأ بوزن 500 جم إلى 9 جنيهات.
- المسلى الصناعي بوزن 800 جرام إلى 36 جنيها.
- المربى بوزن 350 جرام إلى 16 جنيها.