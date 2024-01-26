عرفت هتقبض كام ولا لسه؟!! زيادة معاشات شهر فبراير 2024 لهذه الفئات بنسبه 40%

زيادة معاشات شهر فبراير 2024 كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن جدول مواعيد صرف معاشات شهر فبراير 2024 لأكثر من 11 مليون مواطن في الدولة، يأتي هذا الإعلان بعد أن تم صرف معاش تكافل وكرامة للفئات المستحقة، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية للمواطنين، يعتبر صرف المعاشات الاجتماعية جزءًا هامًا من سياسة الدعم الاجتماعي التي تتخذها الحكومة لضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات المحتاجة، يتيح جدول مواعيد صرف هذه المعاشات للمستفيدين التخطيط لاستلام دخلهم الشهري بشكل منتظم، مما يسهم في تحسين ظروفهم المالية.

زيادة معاشات شهر فبراير 2024

قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر فبراير 2024 للمواطنين في الدولة اعتباراً من يوم 1 فبراير 2024، وسيستمر الصرف لمدة 6 أيام حتى يوم 6 فبراير 2024. إليك جدول مواعيد صرف معاشات شهر فبراير 2024:

الشريحة الأولى: يومي 1 و2 فبراير 2024، للفئة التي تتقاضى مرتبات أكثر من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية: يومي 3 و4 فبراير 2024، للفئة التي تتقاضى مرتبات أكثر من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة: يومي 5 و6 فبراير 2024، للفئة التي تتقاضى مرتبات أكثر من 3000 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024 تشمل:

منافذ شركات فوري.

مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

كما يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد صرف وزيادة المعاشات لشهر فبراير 2024 عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط المخصص لذلك.

تلك الخطوات تشمل: