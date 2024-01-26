استقبل حالًا “تردد قناة وناسة 2024” باعلى جودة ومتاحة حاليًا على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة وناسة هو معلومة مهمة للعديد من الأشخاص الباحثين عن ترددات القنوات التلفزيونية، يعتبر البحث عن تردد قناة وناسة حيث تعتبر القناة واحدة من أبرز وأهم القنوات الموجهة للأطفال في الوطن العربي، تأسست القناة في عام 2007 وشهدت افتتاحا رسميا بحضور نجوم الفن والإعلام، ومنذ ذلك الحين حققت شهرة واسعة بين فئة الأطفال في المنطقة.

تردد قناة وناسة

تتميز قناة وناسة ببرامجها المتنوعة والموجهة خصيصا لفئة الأطفال، حيث تسعى إلى تقديم محتوى ترفيهي ذو جودة عالية يتناسب مع اهتمامات الصغار، يعكس نجاح القناة تفانيها في تلبية احتياجاتهم، ولهذا السبب يسعى العديد من الأهل لضبط تردد قناة وناسة لضمان توفر المحتوى المثير والترفيه.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 الجديد نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 الجديد من جلال عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة على قناة وناسة: HD.

كيفية تحميل قناة وناسة