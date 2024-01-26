سلي طفلك حالًا بـ تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل سات وعرب سات 2024
يبحث الكثير من الأباء والأمهات في الأيام الأخيرة الماضية عن تردد قناة طيور بيبي حيث تعتبر قناة طيور بيبي من أكثر قنوات الأطفال الصغار مشاهدة في جميع الدول العربية والشرق الأوسط وتحب الكثير من الأمهات قضاء الأوقات بصحبة اطفالهم الصغار أمام شاشة قناة طيور بيبي وتعتبر قناة طيور بيبي هي القناة الثانية لقناة طيور الجنة وتهتم إدارة قناة طيور بيبي بعرض المحتوى الهادف للأطفال في العمر الصغير وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة طيور بيبي عبر القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة طيور بيبي
ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة طيور بيبي حيث تتميز قناة طيور بيبي ببث مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد الدينية والتعليمية والتثقيفية للكثير من الأطفال كما يحب الكثير من الأطفال في الوطن العربي والشرق الاوسط مشاهدة محتوى قناة طيور الجنة عبر اليوتيوب ، وتحظى قناة طيور بيبي بنسب مشاهدة عالية بين قنوات الأطفال العربية والأجنبية على يوتيوب وإليكم تردد قناة طيور بيبي.
- القمر الصناعي : نايل سات.
- التردد : 11258.
- معامل تصحيح الخطأ : 6\5
- معدل الترميز : 27500
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11315
- معامل تصحيح الخطأ : 4\3
- معدل الترميز : 27500
نجوم قناة طيور بيبي 2024
بعد تنزيل تردد قناة طيور بيبي يمكنكم مشاهدة الكثير من النجوم المتميزين وهم جاد مقداد اياد مقداد وسند مقداد والذي يعتبر من اهم نجوم قناة طيور بيبي في الوقت الحالي ، كما تميزت جنى مقداد في تقديم الكثير من أغاني الأطفال وهي صغير حيث تعتبر أنشودة “ماما جابت بيبي” من أهم الأغاني التي يحبها جميع الاطفال في الوطن العربي ، كما تبث قناة طيور بيبي الكثير من الاناشيد باللغة الاجنبية.